Funicolare di Chiaia | venerdì 24 settembre stop di 8 ore per controlli sull’impianto

(Di mercoledì 22 settembre 2021) ANM:24di 8 ore (dalle 10 alle 18) delladiper “verifiche e prove tecniche dell’autorità di controllo”. Disagi in vista per il trasporto a Napoli nella giornata di24. Anm ha annunciato per quella giornata lodi 8 ore alla circolazione delladi

Anm informa che, per l'esecuzione di verifiche alla presenza delle autorità preposte, venerdì 24 settembre ladiinterrompera per 8 ore circa il servizio al pubblico. L'ultima corsa è prevista alle ore 10:00, mentre la prima alle ore 18:00. ...Per le funicolari è assicurata l'operatività per, Centrale e Montesanto fino alle 9.02 e dalle 17 alle 19.50. Chiusa invece ladi Mergellina. Per la metro, le fasce garantite sono ...” Con l’approssimarsi della fine del mese di settembre, quando scadrà l’ultima proroga concessa dall’USTIF, l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi, la quarta in ordine di tempo, per i lavori d ...Gli orari della sospensione del servizio della Funicolare di Chiaia a Napoli prevista per venerdì 24 settembre 2021.