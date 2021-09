Elezioni, settimana cruciale per aspiranti-sindaco e i circa mille candidati (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La campagna elettorale è nel vivo per i candidati a sindaco e per i circa mille aspiranti ad uno dei 32 scranni del Salone dei Marmi. Si succedono gli appuntamenti nei quartieri, gli incontri con gruppi, le presentazioni delle liste. Di seguito alcuni di quelli già calendarizzati. 22 settembre – Il candidato sindaco Antonio Cammarota ha presentato il programma elettorale sul quale i candidati delle tre liste cercano il consenso elettorale. Lo sostengono La Nostra Libertà, La Città del Mare e Noi Salerno. 23 settembre – La candidata a sindaco Elisabetta Barone alle ore 20 attenderà amici e simpatizzanti al lido Kursaal “per trascorrere insieme una serata all’insegna di scambi di idee per il futuro della nostra ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La campagna elettorale è nel vivo per ie per iad uno dei 32 scranni del Salone dei Marmi. Si succedono gli appuntamenti nei quartieri, gli incontri con gruppi, le presentazioni delle liste. Di seguito alcuni di quelli già calendarizzati. 22 settembre – Il candidatoAntonio Cammarota ha presentato il programma elettorale sul quale idelle tre liste cercano il consenso elettorale. Lo sostengono La Nostra Libertà, La Città del Mare e Noi Salerno. 23 settembre – La candidata aElisabetta Barone alle ore 20 attenderà amici e simpatizzanti al lido Kursaal “per trascorrere insieme una serata all’insegna di scambi di idee per il futuro della nostra ...

Quarto Oggiaro, il Comune sfratta Spazio Baluardo ...e dei giovani? Come possiamo gestire la distribuzione alimentare per 60 famiglie a settimana, se ...del riscatto socio - culturale di Quarto Oggiaro per 16 anni? A meno di quindici giorni dalle Elezioni ...

Elezioni, settimana cruciale per aspiranti-sindaco ei circa mille candidati anteprima24.it Green pass: nessuna sospensione per i lavoratori ma stop allo stipendio Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto Green pass nei luoghi di lavoro varato la scorsa settimana: confermato lo stop dello ... della Salute hanno messo a punto il protocollo per le ...

Scuola, i presidi: «Chiusi per elezioni, come si recuperano i giorni persi?» I dirigenti della Capitale denunciano l’uso degli istituti per il voto definendolo «una irragionevole scelta». E «c’è confusione nella gestione delle quarantene in classe ...

