De Zerbi, primo trofeo da allenatore: lo Shakthar trionfa in Supercoppa con la Dinamo Kiev (Di mercoledì 22 settembre 2021) Lo Shakthar Donetsk vince la Supercoppa di Ucraina giocata stasera contro la Dinamo Kiev: Roberto De Zerbi alza così il primo trofeo da allenatore, grazie al successo per 3-0 dei suoi firmato dai gol di Traorè (doppietta) e Alan Patrick. Successo maturato nella prima ora di gioco, a nulla sono serviti i cinque cambi di Mircea Lucescu nel finale. Prima soddisfazione per il tecnico italiano. Foto: Twitetr Shakhtar L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

