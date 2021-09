Covid-19 Italia, 22 settembre: sempre 67 i morti, aumentano contagi (3.970), solo 3 terapie intensive in meno (Di mercoledì 22 settembre 2021) I numeri di Speranza, oggi 22 settembre, restano negativi, sempre 67 i morti, aumentano di molto i positivi, calano solo di 3 unità le terapie intensive L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) I numeri di Speranza, oggi 22, restano negativi,67 idi molto i positivi, calanodi 3 unità leL'articolo proviene da Firenze Post.

