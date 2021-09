Calcio | Vicenza Esonerato il tecnico Di Carlo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) L'esonero arriva all'indomani della quinta sconfitta in altrettante partite- Domenico Dinon è più l'allenatore del. Il club biancorosso hailall'indomani ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Spal - Vicenza 3-1, rete di Colombo L. (SPA) - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Vicenza, #DiCarlo esonerato: l'annuncio - tubilando12 : E ora un allenatore in linea con la qualità della società e della rosa. Brocchi, Oddo, Mandorlini sono tutti buoni.… - sportli26181512 : Vicenza, addio con Di Carlo: il nuovo allenatore sarà Cristian Brocchi: Cinque sconfitte nelle prime cinque giornat… - sportli26181512 : Serie B, Vicenza esonerato l'allenatore Di Carlo: Sollevato dall'incarico il tecnico dopo il ko con la Spal… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Vicenza

... 11° giornata di campionato: Benevento - Brescia ore 12.30 Sabato 6 Novembre, 12° giornata di campionato: Brescia - Pordenone ore 16.15 Sabato 20 novembre, 13° giornata di campionato:- ...Una squadra diversa rispetto alle partite con ile il Perugia, molto attenta a non sprecare ... cosenzaVICENZA - La LRVicenza comunica che "in data odierna si è interrotto il rapporto con Domenico Di Carlo, quale Allenatore Responsabile della Prima Squadra. Contestualmente sono st ...Ufficializzata dal Vicenza la separazione dal tecnico laziale. Per la successione si fanno anche i nomi di Oddo e Brocchi.