Barcellona, scelto il dopo Koeman! (Di mercoledì 22 settembre 2021) Come riportato da Sport.es, dopo l'avvio titubante di stagione il Barcellona starebbe già pensando di sostituire Koeman in panchina. Due sono i nomi principali in lista per sostituire l'olandese: Xavi e Roberto Martinez. Il secondo è sicuramente il favorito su Xavi: l'allenatore belga piace molto al presidente del Barcellona, che avrebbe già provato a contattarlo. Xavi sarebbe il preferito del Cda ma non del presidente che vorrebbe farlo partire prima dal Barcelona B, scelta che l'ex capitano avrebbe già rifiutato. dopo 5 anni alla guida del Belgio sembra quindi arrivato il tempo per una nuova avventura per Roberto Martinez su una prestigiosa panchina europea.

