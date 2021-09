America’s Cup, Max Sirena attacca Team New Zealand: “Bravi a dire tanto e niente. Passano per i più leali e invece…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Team New Zealand ha ritardato l’annuncio su data e località della prossima America’s Cup. I Kiwi avevano promesso la comunicazione il 17 settembre, ma arrivato il fatidico giorno X non si è saputo nulla: i detentori della Vecchia Brocca hanno deciso di prendersi altro tempo per valutare al meglio le varie candidature e per tenere aperta la porta alla flebile possibilità di mantenere l’evento ad Auckland, vista la lettera del milionario Mark Dunphy (ma su questo fronte la vicenda è decisamente poco limpida). Una melina oggettivamente poco rispettosa nei confronti degli appassionati di vela e degli avversari di Team New Zealand, che aspettano di conoscere i vari dettagli della prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo in modo da poter allestire la propria campagna. Luna Rossa, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021)Newha ritardato l’annuncio su data e località della prossimaCup. I Kiwi avevano promesso la comunicazione il 17 settembre, ma arrivato il fatidico giorno X non si è saputo nulla: i detentori della Vecchia Brocca hanno deciso di prendersi altro tempo per valutare al meglio le varie candidature e per tenere aperta la porta alla flebile possibilità di mantenere l’evento ad Auckland, vista la lettera del milionario Mark Dunphy (ma su questo fronte la vicenda è decisamente poco limpida). Una melina oggettivamente poco rispettosa nei confronti degli appassionati di vela e degli avversari diNew, che aspettano di conoscere i vari dettagli della prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo in modo da poter allestire la propria campagna. Luna Rossa, ...

