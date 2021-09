Zingaretti | derby Lazio-Roma sia occasione di tifo e rispetto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 settembre 2021)– “Mourinho e Sarri sono due grandissimi che fanno parlare l’Italia e l’Europa di queste due grandi nostre squadre. Mi auguro che” ilin programma domenica tra“sia una straordinariadi grandee di grande agonismo, per onorare il valore dello sport che è competizione e”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, a margine della presentazione degli interventi a favore dello sport nel territorio. “Il mondo sta guardando l’Italia perché stiamo primeggiando in moltissime discipline sportive come numeri uno. Mi auguro che domenica le squadre, isi e la comunità sappiano dare un esempio: competizione,e vinca il migliore”, ...