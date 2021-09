Tutte le contraddizioni sul vaccino ai bimbi

(Di martedì 21 settembre 2021) Zuppa di Porro. Vaccini anche ai bambini, evvai. Proprio mentre diamo la terza dose ai grandi, perchè le prime scadono. Ditemi la ragione? Gli americani riaprono le frontiere ai vaccinati, ma attenzione non vale l’AstraZeneca. Mattarella ne dice una favolosa: la scuola aperta è un potente antivirur, detto dal paese che l’ha chiusa più di tutti. fiumi di retorica Polito se la prende con la destra texana, nuova frontiera vedrete dell’insulto. Un giudici contro Gkn, ma credetemi c’è poco da godere. Gran casino Bolette e aumenterà. Nulla rispetto al nuovo virus cinese sulle Borse come titola giustamente il Giornale. Il Foglio ontv garofoli, l’eminenza grigia di Draghi, che non dice niente ma lo dice bene. Prodi con il cav sulle perizie psichiatriche. I commnenti sul debutto flop di Cattelan. Addio a Vichi il re della tv. #rassegnastampa21sett L'articolo proviene da Nicola Porro.

