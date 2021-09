Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, Bioware voleva realizzare i remake di entrambi i capitoli – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) Prima di Star Wars: Knights of the Old Republic remake, Bioware voleva realizzare una raccolta dei primi due KOTOR, rifacendoli da zero.. A quanto pare Star Wars: Knights of the Old Republic remake non è il primo tentativo di rimettere mano ai KOTOR: Bioware stessa voleva realizzare una raccolta con i remake dei due giochi, raccolta di cui presentò il pitch a Lucasarts. A svelarlo è stato l’ex-Bioware Trent Oster, uno dei fondatori della compagnia, nonché parte del team che lavorò al primo Star Wars: ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021) Prima diof the Olduna raccolta dei primi due KOTOR, rifacendoli da zero.. A quanto pareof the Oldnon è il primo tentativo di rimettere mano ai KOTOR:stessauna raccolta con idei due giochi, raccolta di cui presentò il pitch a Lucasarts. A svelarlo è stato l’ex-Trent Oster, uno dei fondatori della compagnia, nonché parte del team che lavorò al primo: ...

Advertising

teatrolafenice : ???? Un esempio della maestria di Holst, che ricordiamo oggi nel giorno della sua nascita e un consiglio di ascolto:… - needvelez : in tutto questo domani esce Star Wars Visions e sinceramente sono molto curiosa #StarWarsVisions - ommupiccin : Adoro vedere film da nerd con mia figlia. Dall'intera saga di Star Wars (con spin-off e serie Mandaloriane comprese… - Stanis42709 : @matteo_haxhi @cecio Non sentivo da tanto la sensazione di 'Inizio di una grande saga', mi sento un po' come chi ha… - Currahee_ : Che poi mi lamento del canale Zona Goal di Dazn ma la realtà é che da buona genovese pur di pagare 30 euro in meno… -