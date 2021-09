Solo di Matteo Bocelli, il primo singolo segna il suo debutto discografico (Di martedì 21 settembre 2021) “Solo, il mio primo singolo, verrà pubblicato il 24 settembre. Non vedo l’ora di condividerlo con voi”, scrive Matteo Bocelli e dà appuntamento a questa settimana. Si intitola Solo il brano che segna il suo debutto discografico in solitaria, dopo i duetti realizzati con Andrea Bocelli, suo padre. 23 anni di età, Matteo Bocelli ha firmato un contratto discografico con la prestigiosa etichetta internazionale Capitol Records e ormai da qualche anno l’artista lavora a quello che sarà il suo primo progetto discografico. L’album di Matteo Bocelli è in programma per il 2022 ma non ha ancora una data di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 settembre 2021) “, il mio, verrà pubblicato il 24 settembre. Non vedo l’ora di condividerlo con voi”, scrivee dà appuntamento a questa settimana. Si intitolail brano cheil suoin solitaria, dopo i duetti realizzati con Andrea, suo padre. 23 anni di età,ha firmato un contrattocon la prestigiosa etichetta internazionale Capitol Records e ormai da qualche anno l’artista lavora a quello che sarà il suoprogetto. L’album diè in programma per il 2022 ma non ha ancora una data di ...

