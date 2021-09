“Si metta la mascherina”. Ma il cliente spara e uccide il cassiere. Follia in una stazione di servizio (Di martedì 21 settembre 2021) Dramma senza fine per una famiglia di Idar-Oberstein, in Germania. Un uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa perché chiedeva ad un cliente, nella sua attività, di indossare la mascherina. Il fatto è accaduto in una stazione di servizio nella cittadina tedesca, situata nella parte occidentale del paese. Il responsabile dell’omicidio è un 49enne: è lui che ha ucciso un cassiere di 20 anni che non voleva vendergli della birra a causa del suo rifiuto di coprirsi naso e bocca. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine di Idar-Oberstein che dopo poche ore hanno subito arrestato il 49enne. L’uomo poco dopo il fermo ha confessato. Ad annunciarlo è Kai Fuhrmann, capo procuratore di Treviri, in Germania. Il 49enne ha detto di sentirsi pressato dalla situazione della pandemia. Si è sentito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Dramma senza fine per una famiglia di Idar-Oberstein, in Germania. Un uomo è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa perché chiedeva ad un, nella sua attività, di indossare la. Il fatto è accaduto in unadinella cittadina tedesca, situata nella parte occidentale del paese. Il responsabile dell’omicidio è un 49enne: è lui che ha ucciso undi 20 anni che non voleva vendergli della birra a causa del suo rifiuto di coprirsi naso e bocca. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine di Idar-Oberstein che dopo poche ore hanno subito arrestato il 49enne. L’uomo poco dopo il fermo ha confessato. Ad annunciarlo è Kai Fuhrmann, capo procuratore di Treviri, in Germania. Il 49enne ha detto di sentirsi pressato dalla situazione della pandemia. Si è sentito ...

Advertising

LaStampa : “Metta la mascherina anti-Covid”, e lui gli spara in testa e lo uccide: follia al distributore di benzina in German… - RiccardoAmati : Benzinaio al cliente: 'Metta la mascherina'. Lui gli spara e lo uccide: 'Sono stressato' - SamaraSamWorld : RT @Adnkronos: “Metta la mascherina”, lui gli spara in testa e lo uccide: follia in Germania. - LaDiogene : Metta la mascherina. Ti sparano. Muori. - siceid : RT @Adnkronos: “Metta la mascherina”, lui gli spara in testa e lo uccide: follia in Germania. -