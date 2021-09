Serie A 2021/2022, quinta giornata: programma, date e orari Dazn e Sky (Di martedì 21 settembre 2021) Il programma su Dazn e Sky della quinta giornata di Serie A 2021/2022. Nessun big match visto che si tratta di un turno infrasettimanale, ma comunque tante sfide interessanti. Occhi puntati soprattutto su Atalanta-Sassuolo, ma anche su Fiorentina-Inter, che promette spettacolo. Impegni tra le mura amiche per Milan e Roma, rispettivamente contro Venezia e Udinese. Giocheranno invece lontane da casa Juventus (contro lo Spezia), Lazio (a Torino) e Napoli (a Marassi contro la Sampdoria). Di seguito la programmazione completa sulle due emittenti. Martedì 21 settembre 2021 ore 18.00 Bologna-Genoa su Dazn ore 20.45 Atalanta-Sassuolo su Dazn e su Sky Sport Calcio ore 20.45 Fiorentina-Inter su ... Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Ilsue Sky delladi. Nessun big match visto che si tratta di un turno infrasettimanale, ma comunque tante sfide interessanti. Occhi puntati soprattutto su Atalanta-Sassuolo, ma anche su Fiorentina-Inter, che promette spettacolo. Impegni tra le mura amiche per Milan e Roma, rispettivamente contro Venezia e Udinese. Giocheranno invece lontane da casa Juventus (contro lo Spezia), Lazio (a Torino) e Napoli (a Marassi contro la Sampdoria). Di seguito lazione completa sulle due emittenti. Martedì 21 settembreore 18.00 Bologna-Genoa suore 20.45 Atalanta-Sassuolo sue su Sky Sport Calcio ore 20.45 Fiorentina-Inter su ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - Gazzetta_it : Vergognosi insulti razzisti a Maignan prima di Juve-Milan. E a Udine i soliti cori... #seriea - Gazzetta_it : Vlahovic: “Haaland è un robot ma con lui me la gioco. Mi scrivono più fantallenatori che ragazze...” #Fiorentina - RevenewsI : Louis Gonzales e Courtney Casper Kent ci raccontano #Nona, il corto della serie #SparkShorts di @Pixar su una nonna… -