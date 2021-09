Salernitana; carica Castori, ora servono i punti (Di martedì 21 settembre 2021) "Domani mi aspetto che la squadra confermi i progressi mostrati contro l'Atalanta e faccia una prestazione importante per tutto l'arco della partita. Dobbiamo giocare con lo stesso ritmo e la stessa ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 settembre 2021) "Domani mi aspetto che la squadra confermi i progressi mostrati contro l'Atalanta e faccia una prestazione importante per tutto l'arco della partita. Dobbiamo giocare con lo stesso ritmo e la stessa ...

