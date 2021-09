Raiola punzecchia le big di Serie A | «Il calcio deve essere rifondato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 settembre 2021) Minoha lanciato una frecciatina in direzione di Milan, Inter, Napoli e Roma. Le dichiarazioni dell’agente Minoè intervenuto a Rai Sport perre alcune big diA che hanno proprietari stranieri. «Trovo strano che De Laurentiis si accorga solo adesso che ilha bisogno di. Oggi abbiamo in Italia il Milan che è americano. L’Inter non so se è cinese o americana, qualcuno me lo dirà… Roma americana, Napoli romano. Forse siamo più internazionali, mentre la Juventus è in mano agli Agnelli. Dobbiamo stare attenti a non perdere spazio nella piramide: se non facciamo uno sforzo insieme, di fare un progetto nuovo, ce ne accorgeremo per non esserci più dentro». L'articolo proviene daNews 24.