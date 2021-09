Portofino | turista precipita dal balcone dell' albergo e muore | era rimasto chiuso in balcone con la moglie

Advertising

Genova, 21 settembre 2021 - Un turista americano di 43 anni è morto la scorsa notte dopo essere precipitato dal balcone di un albergo nella baia di Paraggi, vicino a Portofino, dove stava passando le vacanze con la moglie. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era rimasto chiuso fuori e stava cercando di rientrare in stanza quando è precipitato da circa 3 metri di altezza, per lui non c'è stato nulla da fare.