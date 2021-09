Pitch Perfect: in arrivo una serie con star Adam Devine (Di martedì 21 settembre 2021) Adam Devine sarà il protagonista di una nuova serie tv ispirata a Pitch Perfect e prodotta per la piattaforma di streaming Peacock. Il mondo di Pitch Perfect si espanderà grazie a una serie tv che verrà realizzata per la piattaforma di streaming Peacock e avrà come protagonista Adam Devine. Il progetto riporterà sugli schermi il personaggio di Bumper Allen, già apparso nei primi due film. Lo show legato alla storia di Pitch Perfect racconterà quello che accade a Bumper, interpretato da Adam Devine, dopo che decide di trasferirsi in Germania per provare a ottenere successo nel mondo della musica. Una delle sue canzoni diventerà poi una hit a Berlino. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021)sarà il protagonista di una nuovatv ispirata ae prodotta per la piattaforma di streaming Peacock. Il mondo disi espanderà grazie a unatv che verrà realizzata per la piattaforma di streaming Peacock e avrà come protagonista. Il progetto riporterà sugli schermi il personaggio di Bumper Allen, già apparso nei primi due film. Lo show legato alla storia diracconterà quello che accade a Bumper, interpretato da, dopo che decide di trasferirsi in Germania per provare a ottenere successo nel mondo della musica. Una delle sue canzoni diventerà poi una hit a Berlino. ...

