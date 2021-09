Pagelle Fiorentina Inter: Dzeko e Perisic decisivi, Vlahovic sottotono – VOTI (Di martedì 21 settembre 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Fiorentina Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Inter, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Dzeko, Perisic, Nico Gonzalez FLOP: Calhanoglu, Duncan VOTI Fiorentina (4-3-3): Dragowski 6; Benassi 6,5 (66? Odriozola 6), Milenkovic 6, Nastasic 5,5, Biraghi 6; Bonaventura 6, Duncan 5, Torreira 6,5 (66? Amrabat 6); Sotti 6,5l (73? Saponara SV), Vlahovic 5,5, Gonzaléz 6,5. Inter (3-5-2) – Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6,5 (66? Dumfries 6), Barella 6 (70? Vecino 6), Brozovic 6,5, Calhanoglu 5 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 5ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Nico Gonzalez FLOP: Calhanoglu, Duncan(4-3-3): Dragowski 6; Benassi 6,5 (66? Odriozola 6), Milenkovic 6, Nastasic 5,5, Biraghi 6; Bonaventura 6, Duncan 5, Torreira 6,5 (66? Amrabat 6); Sotti 6,5l (73? Saponara SV),5,5, Gonzaléz 6,5.(3-5-2) – Handanovic 6; Skriniar 6,5, de Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6,5 (66? Dumfries 6), Barella 6 (70? Vecino 6), Brozovic 6,5, Calhanoglu 5 ...

Advertising

BandieraInter : Le pagelle di #FiorentinaInter: Handanovic versione 'Batman', Dzeko implacabile. - PassFiorentina : RT @LabaroViolaNews: ??#Sottil non basta, la #Fiorentina cala fisicamente ?? - PassioneFiorent : RT @LabaroViolaNews: ??#Sottil non basta, la #Fiorentina cala fisicamente ?? - sportli26181512 : Fiorentina, le pagelle di CM: i viola incantano per 50 minuti, poi tutto crolla in appena 3. Gonzalez, che combini?… - interliveit : ??#Inter in rimonta al 'Franchi': 3-1 e nuovamente in testa alla classifica. Quattro Top e Due Flop!… -