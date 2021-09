Mattarella ha firmato il decreto sul Green pass esteso Strada in discesa verso un aumento delle capienze in stadi | teatri e cinema

(Di martedì 21 settembre 2021) La firma del capo dello stato, Sergio, al, apposta in serata, apre laad una rapida pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi all’estensione del certificato verde. E dà forza anche alle speranze di quanti vedono nel provvedimento la premessa per un ritorno alla quasi normalità per il mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura. La capienza di, palazzetti,potrebbe aumentare al 75-80% fra fine settembre e inizio ottobre. Una svolta attesa da mesi è diventata uno scenario concreto con il varo giovedì scorso da parte del governo dell’obbligo diper circa 23 milioni di lavoratori dal 15 ottobre. Negli ultimi cinque giorni molti politici di ...

Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in serata il decreto Green pass. #ANSA - Adnkronos : Mattarella ha firmato il decreto #GreenPass. - MediasetTgcom24 : Covid, Mattarella ha firmato il decreto Green pass #Greenpass - umbertosecondo : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in serata il decreto Green pass. #ANSA - aMoku77 : RT @valy_s: Il DL #geenpass esteso al #lavoro ha avuto la firma di #Mattarella.. Il PdR ha firmato un provvedimento che subordina il LAVORO… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella firmato

AGI - Il presidente della Repubblica Sergiohail dl 'Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID - 19 ...Il presidente della Repubblica, Sergio, hain serata il decreto Green pass che estende la certificazione verde "per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato e il rafforzamento del sistema di ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato in serata il decreto Green pass con le “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’ ...La firma del capo dello stato, Sergio Mattarella, al decreto Green pass, apposta in serata, apre la strada ad una rapida pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi all’estensione del certificato ...