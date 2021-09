Live Fiorentina-Inter 1-2 | vantaggio di Dzeko

Advertising

_Sport_Calcio_ : INIZIA IL 2° TEMPO! ?????? ?? Fiorentina-Inter: 1-0, il live ?? Atalanta-Sassuolo: 2-1, il live #SerieA |… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: INIZIA IL 2° TEMPO! ?????? ?? Fiorentina-Inter: 1-0, il live: - FabioDapas : Live Fiorentina - Inter 1-0 Serie A 2021/2022. La diretta della partita - AguilaAzulkr3ma : Serie A Fiorentina vs Inter Milan | En Vivo - Live - AguilaAzulkr3ma : Serie A Fiorentina vs Inter Milan | En Vivo - Live -

Ultime Notizie dalla rete : Live Fiorentina

- Inter, le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All . Vincenzo ...Allo stadio Franchi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Franchi',e Inter si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiInter 0 - 0 MOVIOLA ...Al 24' Fiorentina in vantaggio: Nico Gonzalez sfugge sulla sinistra a Skriniar e appena entrato in area serve l'altro esterno Sottil, che deve solo spingere in porta. Proteste dell'Inter sia per un ...Nell’anticipo serale della quinta giornata di Serie A, si affrontano al Franchi la Fiorentina di Italiano e l’Inter di Inzaghi. Una bella partita dal sapore di alta classifica.