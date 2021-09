L' attacco a Palombelli e la diffusa indisponibilità a fare i conti col male

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 21 settembre 2021) Il punto non è più che cosa abbia detto in tv Barbara. Il punto è - come ha ben chiarito Massimo Adinolfi ieri su HuffPost - se abbia senso provare a entrare nella testa di chi commette violenza sulle donne. Da questa domanda, che interroga in maniera diversa la giustizia, la politica e il giornalismo, dobbiamo partire per capire che cosa stia accadendo nel discorso pubblico. Perché il biasimo levatosi da ogni dove contro la conduttrice di Forum racconta un fenomeno, cioè unatentazione di ridurre la lotta al femminicidio alla condanna penale e alla censura morale. È, icasticamente, un “non sentire ragioni”. Ma, come molti fenomeni sociali, ha dentro di sé un’ambivalenza: è insieme effetto dell’emergenza e di un’acquisita consapevolezza. Francesco Merlo su Repubblica lo spiega così: “La parola femminicidio implicitamente condanna le ...