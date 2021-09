«I vaccini uccidono» | No vax vandalizzano i muri dei cimiteri di Cuneo La polizia indaga sui responsabili

(Di martedì 21 settembre 2021) «I», «No vax» e il simbolo di una W cerchiata. Sono le scritte di vernice rossa comparsa suideidie nella zona di Busca, territorio piemontese dove l’epidemia da Coronavirus ha colpito duramente, uccidendo centinaia di persone. «Un oltraggio all’umanità», scrive un utente su Twitter, che ha postato alcune fotografie degli esterni del cimitero cuneese centrale e di San Rocco Castagnaretta, Madonna dell’Olmo, Spinetta. L’atto vandalico è stato condannato da tutte le forze politiche del territorio, a poche settimane dalla tornata elettorale. «C’è tanta stupidità in giro, non si tratta di una ragazzata ma è un gesto deliberato», è la condanna dalle istituzioni. Laintanto ha avviato le indagini e sta passando al vaglio tutte le immagini ...

Imbrattati i muri esterni e gli ingressi con i simboli della 'w' in un cerchio e le frasi 'I', 'vaccinatevi, qui c'è posto' Il raid vandalico è stato condannato dalle due ...... Cimitero Frazionale di Madonna dell'Olmo, Cimitero Frazionale di San Rocco Castagnaretta, Cimitero Frazionale di Spinetta) con scritte "no vax", a caratteri cubitali ( "i", " ...“Siamo senza parole - hanno commentato il sindaco Federico Borgna e l'assessore Luca Serale -. È sconfortante vedere dove può arrivare la stupidità umana. Un gesto inqualificabile" ...Scritte "No vax" in vernice rossa su 4 cimiteri di Cuneo a Busca (paese a 15 km di distanza) sono comparse la scorsa. (ANSA) ...