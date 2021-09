Helbiz sbarca su Amazon Prime Video Channels con la Serie B (Di martedì 21 settembre 2021) Helbiz Media, società del gruppo Helbiz leader mondiale nella micromobilità, e Amazon hanno stretto un accordo triennale che prevede la distribuzione su Amazon Prime Video Channels di Helbiz Live, la piattaforma di streaming tramite cui Helbiz trasmette in Italia il campionato di Serie B. Grazie alla partnership siglata con il colosso di Seattle, l’offerta di Helbiz Live sarà disponibile su tutti i dispositivi e gli Smart TV dove è presente l’app Amazon Prime Video. Abbonati a Prime Video, non perderti la Serie B, la Champions e tutti i vantaggi di Amazon ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 settembre 2021)Media, società del gruppoleader mondiale nella micromobilità, ehanno stretto un accordo triennale che prevede la distribuzione sudiLive, la piattaforma di streaming tramite cuitrasmette in Italia il campionato diB. Grazie alla partnership siglata con il colosso di Seattle, l’offerta diLive sarà disponibile su tutti i dispositivi e gli Smart TV dove è presente l’app. Abbonati a, non perderti laB, la Champions e tutti i vantaggi di...

