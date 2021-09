Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo indossa il niqab in diretta: "Solidarietà per le sorelle di Kabul" (Di martedì 21 settembre 2021) Jo Squillo durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 ha spiegato perché ha deciso di indossare il niqab, anche se solo per pochi minuti e sbagliando il nome dell'indumento. Jo Squillo ha fatto il suo ingresso in puntata al Grande Fratello Vip 6 indossando un niqab (che è stato però chiamato in modo errato, burqa, sia da lei che dal conduttore) per dimostrare la sua Solidarietà verso le donne afghane. L'argomento purtroppo è stato liquidato con troppa fretta da Alfonso Signorini. Un gesto che poteva essere importante, dato il target del Grande Fratello Vip, ma che è stato trattato con Grande superficialità da tutti i presenti. Jo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 settembre 2021) Jodurante ladelVip 6 ha spiegato perché ha deciso dire il, anche se solo per pochi minuti e sbagliando il nome dell'indumento. Joha fatto il suo ingresso in puntata alVip 6ndo un(che è stato però chiamato in modo errato, burqa, sia da lei che dal conduttore) per dimostrare la suaverso le donne afghane. L'argomento purtroppo è stato liquidato con troppa fretta da Alfonso Signorini. Un gesto che poteva essere importante, dato il target delVip, ma che è stato trattato consuperficialità da tutti i presenti. Jo ...

