Cronaca della violenza, quei delitti annunciati | webinar (Di martedì 21 settembre 2021) Ormai non passa giorno senza che la Cronaca non porti alla luce un caso di violenza, peggio, un omicidio di una donna. Spesso la ex moglie o ex fidanzata, ma anche un'amica, un'amante, una passione segreta. Quale sia il motivo è che ormai questa vera e propria strage è emergenza nazionale e va, per essere risolta, per primo compresa. È questo il tema del webinar organizzato da panorama.it dal titolo: «Cronaca dalla violenza, quei delitti annunciati» ideato da Germana Zuffanti che in quanto giornalista conosce da vicino molti di questi episodi. ne ha parlato con Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense; Adriana Pannitteri, giornalista Tg1, scritrtice, e Valerio de Gioia, magistrato.

