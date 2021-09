Covid | chef Colonna | ‘licenzierò i miei dipendenti senza green pass’**

(Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Se entro il 15 ottobre inon avranno ilpass, li licenzierò. Non ci sono santi e gliel’ho detto”. Antonelloè categorico e, parlando con l’Adnkronos, afferma che “si tratta di un atto civile”, altro che firmare per l’abrogazione del certificato verde. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

**Covid chef

Per lodi 'Casa Vissani' a Baschi "è assurdo inoltre che sul foglio compaia il proprio nome".... Show Cooking "Il brandacujun" con stoccafisso delle Isole Lofoten " nuova pesca" a cura dello...è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass (certificato verde- 19). In ...Vedrai, l’azienda leader nel settore dell’Intelligenza Artificiale per le PMI, e Chef for Life, cordata solidale formata da chef stellati, si uniscono per aiutare le famiglie di Haiti ...Il cuoco di origini ligure, ma lombardo di adozione e membro di Euro-Toques Italia è stato fra i protagonisti dell'evento che si è tenuto a Diano Marina. Bilancio: «Clienti attenti, ma che difficoltà ...