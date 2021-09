“Con lui si mette bene”. UeD, Andrea Nicole ha già scelto. E i fatti in esterna confermano tutto (Di martedì 21 settembre 2021) Puntata piena di emozioni quella di Uomini e Donne del 21 settembre. Ancora protagonista Gemma Galgani che torna in trasmissione per affrontare nuovamente Isabella Ricci e poi chiude la frequentazione con Filiberto. La dama torinese cerca lo scontro con Isabella che dal canto suo prova ad ignorare quello che dice Gemma. Isabella spiega, ancora una volta, perché ha deciso di iniziare ad utilizzare i social e chiede alla Galgani di pensare al parterre maschile e alla ricerca di un nuovo amore. A questo punto si parla della frequentazione tra Gemma e il cavaliere Filiberto. I due sono usciti insieme e hanno fatto una bella esterna a Roma. Maria De Filippi ha chiamato il cavaliere in studio, il quale ha chiesto subito a Gemma Galgani come stesse: “Stai bene sì? Ti sei ripresa un po’?”. E a quel punto Maria De Filippi ha fatto un annuncio choc su Gemma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Puntata piena di emozioni quella di Uomini e Donne del 21 settembre. Ancora protagonista Gemma Galgani che torna in trasmissione per affrontare nuovamente Isabella Ricci e poi chiude la frequentazione con Filiberto. La dama torinese cerca lo scontro con Isabella che dal canto suo prova ad ignorare quello che dice Gemma. Isabella spiega, ancora una volta, perché ha deciso di iniziare ad utilizzare i social e chiede alla Galgani di pensare al parterre maschile e alla ricerca di un nuovo amore. A questo punto si parla della frequentazione tra Gemma e il cavaliere Filiberto. I due sono usciti insieme e hanno fatto una bellaa Roma. Maria De Filippi ha chiamato il cavaliere in studio, il quale ha chiesto subito a Gemma Galgani come stesse: “Staisì? Ti sei ripresa un po’?”. E a quel punto Maria De Filippi ha fatto un annuncio choc su Gemma ...

