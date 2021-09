Chi è Pietro Ioia, l’ex galeotto diventato Garante dei detenuti (Di martedì 21 settembre 2021) Pietro Ioia, dopo il carcere è diventato il Garante dei detenuti di Napoli, la sua storia di riscatto dura da 20 anni. Pietro Ioia, chi è il Garante dei detenuti di Napoli nominato dal sindaco De Magistris (Foto dal web)Il sindaco Luigi de Magistris lo ha nominato Garante cittadino per i diritti delle persone private della libertà personale, la decisione ha suscitato diverse polemiche. Il Garante ha 62 anni, nei lontani anni ’80 è stato un noto narcotrafficante internazionale, per poi essere arrestato e tenuto in carcere per 22 anni. Nel 2002 riesce ad uscire di prigione per poi cambiare totalmente vita, da circa 15 anni sta lottando per i diritti dei detenuti. Una ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 settembre 2021), dopo il carcere èildeidi Napoli, la sua storia di riscatto dura da 20 anni., chi è ildeidi Napoli nominato dal sindaco De Magistris (Foto dal web)Il sindaco Luigi de Magistris lo ha nominatocittadino per i diritti delle persone private della libertà personale, la decisione ha suscitato diverse polemiche. Ilha 62 anni, nei lontani anni ’80 è stato un noto narcotrafficante internazionale, per poi essere arrestato e tenuto in carcere per 22 anni. Nel 2002 riesce ad uscire di prigione per poi cambiare totalmente vita, da circa 15 anni sta lottando per i diritti dei. Una ...

Advertising

pietro_zerbini : @RaiNews Leggo sui tweet di risposta la goduria dei sostenitori di Trump sbattuta in faccia a chi sperava in Biden… - pietro_zerbini : @RobertoMerlino1 Ho 75 anni, dal PCI al PD e direi, caro Roberto, che se i giovani e anche i medi votassero come gr… - CarlottaMarche7 : RT @massimosab: @Pietro_Otto @Ale79Friul Dicono 'noi eseguiamo ordini' pure chi ha fatto la strage delle fosse ardeatine eseguiva ordini, n… - Pietro_Otto : RT @massimosab: Dicono 'noi eseguiamo ordini' pure chi ha fatto la strage delle fosse ardeatine eseguiva ordini, non sono differenti da lor… - massimosab : @Pietro_Otto @Ale79Friul Dicono 'noi eseguiamo ordini' pure chi ha fatto la strage delle fosse ardeatine eseguiva o… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Pietro Autorevole, esperto e competente: Carfagna a Isernia 'promuove' Melogli GUARDA LA VIDEOINTERVISTA E LA FOTOGALLERY di Deborah Di Vincenzo e Pietro Ranieri ISERNIA. "... Mi dispiace - ha concluso l'onorevole - dover smentire chi nei giorni scorsi è venuto ad Isernia provando ...

Viterbo: Un ricordo di Alfio Pannega ... vorrei consegnare a queste righe, e quindi a chi le leggera', la memoria di un Alfio che chi ... Negli ultimi anni il regista ed attore Pietro Benedetti, che gli fu amico, ha sovente con forte empatia ...

Chi era Pietro Valla, il consigliere comunale di Sampeyre stroncato da un malore mentre era a caccia La Stampa Chi è Pietro Ioia, l’ex galeotto diventato Garante dei detenuti Pietro Ioia, chi è il Garante dei detenuti di Napoli nominato dal sindaco De Magistris (Foto dal web) Il sindaco Luigi de Magistris lo ha nominato garante cittadino per i diritti delle persone private ...

Dopo la sospensione causa Covid, lo Studio medico solidale di Pordenone riapre le porte Dal 15 settembre scorso, lo Studio medico solidale di Pordenone è tornato a fornire le visite mediche specialistiche. Lucchini (Omceo): “In questi mesi di sospensione, abbiamo toccato con mano quale f ...

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA E LA FOTOGALLERY di Deborah Di Vincenzo eRanieri ISERNIA. "... Mi dispiace - ha concluso l'onorevole - dover smentirenei giorni scorsi è venuto ad Isernia provando ...... vorrei consegnare a queste righe, e quindi ale leggera', la memoria di un Alfio che... Negli ultimi anni il regista ed attoreBenedetti, che gli fu amico, ha sovente con forte empatia ...Pietro Ioia, chi è il Garante dei detenuti di Napoli nominato dal sindaco De Magistris (Foto dal web) Il sindaco Luigi de Magistris lo ha nominato garante cittadino per i diritti delle persone private ...Dal 15 settembre scorso, lo Studio medico solidale di Pordenone è tornato a fornire le visite mediche specialistiche. Lucchini (Omceo): “In questi mesi di sospensione, abbiamo toccato con mano quale f ...