Anche Ikea accarezza i gamer con una nuova linea di mobili

Leggi su it.mashable

(Di martedì 21 settembre 2021) E lo fa in collaborazione con Asus Nel mondo i videogiocatori sono circa 2,5 miliardi enon poteva starsene lì a guardare. Il gigante dell’arredamento svedese ha annunciato, in collaborazione con Asus, unadie accessori interamente dedicati al gaming. Tutti i prodotti sono stati sviluppati in collaborazione con Republic of Games (Rog), …