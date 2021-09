21 settembre 1952 | Florence May Chadwick attraversa lo stretto di Catalina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) Era il 21Mayuna nuotatrice statunitense, compiva una delle più strabilianti imprese dell’epoca: la donna attraversò lodi. In quel 21percorse a nuoto 34km. Non fu certo l’unica impresa della grande nuotatrice. In tutto il mondo, infatti,May, è conosciuta come la prima donna ad averto a nuoto la Manica in entrambe le direzioni. Per le sue grandiose traversate nel 1970 fu inserita nella International Swimming Hall of Fame.May, la traversata nellodie altre incredibili imprese L’8 agosto 1950...