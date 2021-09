Udinese - Napoli: cori e insulti a Spalletti, la reazione è esemplare (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo poco minuti dall'inizio del match di campionato tra Udinese e Napoli (sul parziale di 0 - 0), i sostenitori dell'Udinese hanno intonato un coro poco simpatico nei confronti dell'allenatore del ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 settembre 2021) Dopo poco minuti dall'inizio del match di campionato tra(sul parziale di 0 - 0), i sostenitori dell'hanno intonato un coro poco simpatico nei confronti dell'allenatore del ...

Advertising

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Napoli 0-1, rete di Insigne L. (NAP) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Udinese 0-1* Napoli *(Insigne 25’) #SSFootball - sportli26181512 : Gol di Osimhen e non di Insigne lo 0-1 di Udinese-Napoli: la decisione della Lega Serie A: La Lega Serie A ha asseg… - pol2187 : Allegri e company dovrebbero guardarsi Udinese Juve e Udinese Napoli... Forse dico forse capirebbero perchè ci sono… -