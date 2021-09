Toronto 2021 | Belfast di Kenneth Branagh vince il premio del pubblico

(Di lunedì 20 settembre 2021), opera semiautobiografica di, si porta a casa ildelal Festival di. Va a, l'opera semiautobiografica di, il TIFF People's Choice Award,delal Festival diche si è concluso sabato scorso. Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) e Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog, The Electrical Life of Louis Wain) figurano tra i premiati nel corso della cerimonia dei TIFF Tribute Awards che ha concluso la 46° edizione del festival canadese. Al regista di Dune Denis Villeneuve è andato il TIFF Ebert Director, mentre la musicista Dionne Warwick (al centro ...

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) e Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog, The Electrical Life of Louis Wain) figurano tra i premiati nel corso della cerimonia dei TIFF Tribute Awards che ha concluso la 46° edizione del festival canadese. Al regista di Dune Denis Villeneuve è andato il TIFF Ebert Director, mentre la musicista Dionne Warwick