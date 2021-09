Teschio umano ritrovato in località montuosa, indagini in corso (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – Teschio umano ritrovato in località montuosa di Cervinara. A fare la macabra scoperta è stato un uomo del posto, in montagna in cerca di funghi, che ha subito avvertito i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino. Al momento, le ricerche effettuate nella zona circostante, finalizzate al rinvenimento di eventuali altri resti, hanno dato esito negativo. Il Teschio è stato traslato all’ospedale “Moscati” di Avellino. indagini in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) –indi Cervinara. A fare la macabra scoperta è stato un uomo del posto, in montagna in cerca di funghi, che ha subito avvertito i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino. Al momento, le ricerche effettuate nella zona circostante, finalizzate al rinvenimento di eventuali altri resti, hanno dato esito negativo. Ilè stato traslato all’ospedale “Moscati” di Avellino.in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

