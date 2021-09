Spalletti: “Gara importante per noi, ma anche per l’Udinese. E’ un’opportunità” (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato così a Sky Sport poco prima del calcio d’inizio contro l’Udinese: “Ciò che rappresenta per me Udine conta poco nonostante sia un piacevole ricordo. Qui ho trovato una città equilibrata, dei tifosi che sapevano come ci si comporta allo stadio e un proprietario che sapeva come fare il suo lavoro. Tutte cose che mi hanno agevolato agli inizi del mio percorso. Per il Napoli si tratta di una partita importante per noi, ma anche per l’Udinese che ha una classifica che potrebbe permettergli di arrivare in testa alla classifica. Si tratta di un’opportunità, alcune nascoste, e dovremo portare a casa dopo averle riconosciute. Come sta la squadra? Quello che ci aiuterà oggi è la temperatura che abbiamo trovato a Udine. Finora abbiamo giocato a ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Luciano, tecnico del Napoli, ha parlato così a Sky Sport poco prima del calcio d’inizio contro: “Ciò che rappresenta per me Udine conta poco nonostante sia un piacevole ricordo. Qui ho trovato una città equilibrata, dei tifosi che sapevano come ci si comporta allo stadio e un proprietario che sapeva come fare il suo lavoro. Tutte cose che mi hanno agevolato agli inizi del mio percorso. Per il Napoli si tratta di una partitaper noi, maperche ha una classifica che potrebbe permettergli di arrivare in testa alla classifica. Si tratta di, alcune nascoste, e dovremo portare a casa dopo averle riconosciute. Come sta la squadra? Quello che ci aiuterà oggi è la temperatura che abbiamo trovato a Udine. Finora abbiamo giocato a ...

