SIT acquista altre azioni proprie

(Di lunedì 20 settembre 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto dideliberato dall’assemblea deglisti il 29 aprile 2021 ed avviato in pari data, tra il 13 e il 17 settembre 2021, hato 30.700ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 10,2040 per euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 313.262,59 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 17 settembre, un totale di 531.612, pari al 2,1258% del capitale sociale. A Piazza Affari oggi, in forte ribasso SIT, che chiude la seduta con un -2,55%.

... tra il 13 e il 17 settembre 2021, ha acquistato 30.700 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 10,2040 per euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 313.262,59 euro .