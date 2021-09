Serie A 2021/2022: ecco la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite (Di lunedì 20 settembre 2021) Gol! Anzi no. pali e traverse restano l’incubo per ogni attacccante. Nella scorsa stagione di Serie A fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali. ecco, quindi, di seguito la classifica aggiornata dei pali e traverse colpiti e di quelle subite, del campionato di Serie A 2021/2022 per valutare con un altro occhio la stagione di una delle venti squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA classifica 2020/2021 LA classifica DEI pali E delle traverse COLPITI Torino 3 Salernitana 3 Roma ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Gol! Anzi no.restano l’incubo per ogni attacccante. Nella scorsa stagione diA fu il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ventiquattro occasioni che per una questione di centimetri non sono finite sugli annali., quindi, di seguito laaggiornata deicolpiti e di quelle, del campionato diper valutare con un altro occhio la stagione di unaventi squadre impegnate nel massimo campionato italiano. LA2020/LADEICOLPITI Torino 3 Salernitana 3 Roma ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - serieAnews_com : ?? #Napoli avanti a Udine ma i bianconeri protestano per un rigore non concesso a #Pereyra ?? per i social il fallo… - RivieraSportit : Calcio, Serie D. Da ASD a S.R.L. sportiva, come cambia l'Imperia. Gramondo:' Soddisfatti. Società al passo coi temp… -