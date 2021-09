Referendum green pass, perché è un clamoroso autogol (Di lunedì 20 settembre 2021) di Carlo Lottieri Di fronte a quell’autentico scempio del diritto che è il ricatto del lasciapassare verde di Stato (“green pass”) è necessario reagire. E per questo motivo è quanto mai positivo che, in varie parti d’Italia e nei più diversi settori della società, si siano avviate iniziative per aiutare i nostri concittadini a ragionare, spiegando quanto sia illiberale la strada dell’obbligo vaccinale: una sorta di Tso, trattamento sanitario obbligatorio, riservato a ogni cittadino. La mobilitazione anti-green pass Nonostante tutto e contro un governo che unisce la destra, il centro e la sinistra, nelle ultime settimane abbiamo visto una parte significativa della società mobilitarsi. Sono persone che sono state volgarmente offese (etichettate come “no vax” da un’informazione quasi del tutto omologata e ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 settembre 2021) di Carlo Lottieri Di fronte a quell’autentico scempio del diritto che è il ricatto del lasciaare verde di Stato (“”) è necessario reagire. E per questo motivo è quanto mai positivo che, in varie parti d’Italia e nei più diversi settori della società, si siano avviate iniziative per aiutare i nostri concittadini a ragionare, spiegando quanto sia illiberale la strada dell’obbligo vaccinale: una sorta di Tso, trattamento sanitario obbligatorio, riservato a ogni cittadino. La mobilitazione anti-Nonostante tutto e contro un governo che unisce la destra, il centro e la sinistra, nelle ultime settimane abbiamo visto una parte significativa della società mobilitarsi. Sono persone che sono state volgarmente offese (etichettate come “no vax” da un’informazione quasi del tutto omologata e ...

Advertising

RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - silvia_sb_ : Quindi chi è che istiga all’odio sociale? Il green pass, come sostengono i promotori del referendum per abolirlo, o… - Adnkronos : #GreenpassObbligatorio e referendum per abolirlo, Freccero: 'Sia il popolo a decidere'. - fremo03893514 : RT @AlfioKrancic: Ma che cazzo ci vanno a fare in tv i no green pass come la tipa che promuove il referendum anti GP ?! per farsi insultare… - turi29834548 : RT @RobertoBurioni: I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo e v… -