La Lazio punita dal suo ex giocatore Keita Baldé (Di lunedì 20 settembre 2021) Keita Baldé ha segnato un gol all’Olimpico in Serie A per la prima volta da dicembre 2018, quando vestiva la maglia dell’Inter contro la Roma. E’ terminata 2-2 la sfida tra Lazio e Cagliari, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Immobile sblocca il risultato al 45? del primo tempo, in avvio ripresa Joao Pedro pareggia i conti prima della rete di Keita, al 17?, che ribalta la partita. Nel finale, al 38?, i padroni di casa trovano il 2-2 con Cataldi. I biancocelesti salgono così a 7 punti mentre i sardi avanzano a 2. Lazio e Cagliari hanno pareggiato un match di Serie A in casa dei biancocelesti per la prima volta da ottobre 2006. La Lazio ha eguagliato il proprio record di reti realizzate in Serie A dopo quattro partite stagionali giocate: 11, come nel 1934/35 Solo Robert ... Leggi su footdata (Di lunedì 20 settembre 2021)ha segnato un gol all’Olimpico in Serie A per la prima volta da dicembre 2018, quando vestiva la maglia dell’Inter contro la Roma. E’ terminata 2-2 la sfida trae Cagliari, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Immobile sblocca il risultato al 45? del primo tempo, in avvio ripresa Joao Pedro pareggia i conti prima della rete di, al 17?, che ribalta la partita. Nel finale, al 38?, i padroni di casa trovano il 2-2 con Cataldi. I biancocelesti salgono così a 7 punti mentre i sardi avanzano a 2.e Cagliari hanno pareggiato un match di Serie A in casa dei biancocelesti per la prima volta da ottobre 2006. Laha eguagliato il proprio record di reti realizzate in Serie A dopo quattro partite stagionali giocate: 11, come nel 1934/35 Solo Robert ...

Advertising

Stefano_Steve85 : @zambrysss @acmilan @farted94 Se la Lazio fosse stata punita come da regolamento e portata in serie c questo non sarebbe successo - MaximillianBia : Oggi ho letto e sentito di tutto. La Lazio ha meritato di perdere e non cerco giustificazioni, ma l'entrata assassi… - MaldinismoVero : Buongiorno ai capolisti e basta. a mente fredda 1) Solite fumate dei ratti, ordina la sella prende l'ennesima dose… -