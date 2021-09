Juventus-Milan 1-1 | Allegri perde la testa a fine gara | ecco cos’ha urlato

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 20 settembre 2021) Con soltanto due punti in quattro giornate di Serie A e il diciottesimo posto in classifica, mister Massimilianonon può essere soddisfatto della partenza della sua, a maggior ragione al termine di una partita come quella di ieri sera, ben giocata (soprattutto nel primo tempo), ma ancora una volta caratterizzata da una rimonta subita nei minuti finali. A, il tecnico livornese si è lasciato andare ad un commento piuttosto colorito, rientrando negli spogliatoi, visibilmente amareggiato per il solo punto ottenuto. Un tifoso presente sugli spalti ha filmato la scena, postandola successivamente sulla pagina Instagram “Notizie Bianconere”. Nel video si sentono chiaramente le parole: “P***o t***a. E vogliono giocare nella Juve!”. Ancora non è chiaro a chi fossero riferite quelle parole ...