Dopo Matrimonio a Prima vista un altro si per Francesco e Martina: si sono risposati (Di lunedì 20 settembre 2021) Lo avevamo promesso, lo avevano detto e lo hanno fatto! Il 18 settembre non solo il Matrimonio di Miriam Leone in Sicilia ma c'è anche un'altra amatissima coppia che si è giurata amore eterno. Un anno Dopo il gioco, un anno Dopo un esperimento che ha cambiato la vita di entrambi. Francesco Muzzi e Martina Pedaletti non si sono più lasciati anzi. Si sono giurati ancora una volta amore eterno. E questa volta lo hanno fatto Dopo aver imparato a conoscere pregi e difetti, Dopo aver passato l'ultimo anno insieme, tra quarantene, difficoltà ma ...

