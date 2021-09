Cottarelli: «Interspac non si è fermato. Ecco le prossime mosse» (Di lunedì 20 settembre 2021) L’economista Carlo Cottarelli ha svelato alcuni importanti aggiornamenti sul progetto Interspac Carlo Cottarelli, economista e ideatore del progetto Interspac, in una intervista a Libero è tornato a parlare dell’evoluzione dell’azionariato popolare nerazzurro. AZIONARIATO – «I conti delle squadre di calcio andrebbero meglio, perché si eliminerebbe il peso di decine di milioni di interessi sul debito. E magari ci saremmo potuti permettere perfino di tenere Lukaku». Interspac – «Il progetto non si è mai fermato, stiamo per affidare a una società di consulenza il compito di stendere il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) L’economista Carloha svelato alcuni importanti aggiornamenti sul progettoCarlo, economista e ideatore del progetto, in una intervista a Libero è tornato a parlare dell’evoluzione dell’azionariato popolare nerazzurro. AZIONARIATO – «I conti delle squadre di calcio andrebbero meglio, perché si eliminerebbe il peso di decine di milioni di interessi sul debito. E magari ci saremmo potuti permettere perfino di tenere Lukaku».– «Il progetto non si è mai, stiamo per affidare a una società di consulenza il compito di stendere il ...

