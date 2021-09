Bimbo ucciso a Napoli | il racconto choc | l’ho lasciato cadere

(Di martedì 21 settembre 2021) "L'ho", "ho avuto un capogiro", "poi sono andato a mangiare una pizza": sono alcuni dei passaggi delche Mariano Cannio, 38 anni, fa durante l'interrogatorio, agli investigatori e davanti al pubblico ministero, ricostruendo cosa è accaduto al piccolo Samuele, 4 anni, morto dopo essere precipitato in strada, in via Foria, dal terzo piano di casa sua, a, la mattina dello scorso 17 settembre. Il giudice per le indagini preliminari Valentina Gallo, ha convalidato il fermo, per omicidio volontario, e nell'ordinanza di convalida gli stralci dell'interrogatorioridall'uomo, che faceva saltuariamente le pulizie nella casa, al centro di, della famiglia di Samuele e che aveva nascosto, come rivela lui stesso, la diagnosi di ...

Lo hae poi sarebbe andato "a mangiare una pizza". 'Ad un tratto l'ho preso in braccio e ... Città sotto choc Prima lo sgomento per quella morte atroce, di undi appena quattro anni, ...Read More Flashmorto a Napoli, convalidato fermo del domestico 20 Settembre 2021 Il gip ... Read More World Russia: spari all'università di Perm, 8 morti eanche il killer 20 Settembre ...Bambino caduto dal balcone a Napoli, le parole del domestico indagato. “Ad un tratto l’ho preso in braccio e sono uscito fuori al balcone …. Mi sono affacciato dal balcone mentre avevo il bambino in b ...A cura di Giuseppe Cozzolino. Un trucco semplice quanto efficace per farlo uscire allo scoperto: così è stato preso Mariano Cannio, il 38enne fermato per l'omicidio del piccolo Samuele su via Foria, i ...