Biden ai no - vax | ' Vaccinatevi e facciamola finita una volta per tutte'

(Di lunedì 20 settembre 2021) Il presidente degli Stati Uniti non si stanca mai di ripetere l'importanza del vaccino anti Covid, in un Paese che era partito a razzo con la vaccinazione di massa, ma che poi si è arenato anche sotto ...

Advertising

JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Il contatore della pandemia avanza: quasi 42 milioni di infetti da inizio pandemia con circa 670 mila vittime totali.… - Mircoradicula : In Afganistan i droni del catatonico #Biden mancano il bersaglio ed uccidono 10 civili, tra cui 7 bambini. Ma treme… - LorenzoRossi29 : RT @fattoquotidiano: Il contatore della pandemia avanza: quasi 42 milioni di infetti da inizio pandemia con circa 670 mila vittime totali.… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Il contatore della pandemia avanza: quasi 42 milioni di infetti da inizio pandemia con circa 670 mila vittime totali.… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il contatore della pandemia avanza: quasi 42 milioni di infetti da inizio pandemia con circa 670 mila vittime totali.… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden vax

... in un Paese che era partito a razzo con la vaccinazione di massa, ma che poi si è arenato anche sotto i colpi delle cospirazioni noe negazioniste.stamani ha affidato a Twitter l'ennesimo ...Il Presidente Joee la Vice Presidente Kamala Harris hanno tenuto comizi in California e definito la campagna come una 'battaglia di "vita e morte" contro il "Trumpismo" e attivisti no -di ...Dopo il lunghissimo stop ai turisti europei, finalmente si potrà tornare negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti riaprono le frontiere ai turisti. Quando si potrà andare negli USA. La riapertura delle fron ...Il presidente degli Stati Uniti su Twitter: "Abbiamo gli strumenti per metterci alle spalle questa pandemia, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte" ...