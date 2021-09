Ascolti tv 19 settembre 2021 | Italvolley batte tutti con 15 | 8% | anche Cattelan e “Scherzi a parte”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 20 settembre 2021) Serata piratesca quella di ieri sera per glitv. A sorpresissima la battaglia di domenica 19, la vince Rai3. Numeri importanti per il match di finale degli Europei di Pallavolo maschili andati in onda dalle 20.32 alle 23.09. Italia-Slovenia ha raccolto davanti al video 3.408.000 spettatori con il 15.84%. Bene la presentazione con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.