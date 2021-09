Allegri scatenato: un video svela la frecciata ai giocatori della Juve (Di lunedì 20 settembre 2021) In un video nel post gara di Juve-Milan Massimiliano Allegri ha mostrato tutta la sua furia contro alcuni calciatori bianconeri. La stagione della Juventus è iniziata in modo tutt’altro che positivo ed il match contro il Milan ha messo in evidenza importanti lacune. Nonostante un primo tempo dominato la squadra di Massimiliano Allegri si è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 settembre 2021) In unnel post gara di-Milan Massimilianoha mostrato tutta la sua furia contro alcuni calciatori bianconeri. La stagionentus è iniziata in modo tutt’altro che positivo ed il match contro il Milan ha messo in evidenza importanti lacune. Nonostante un primo tempo dominato la squadra di Massimilianosi è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

Josse34775797 : JTwitter scatenato a dare del coglione ad Allegri dopo una grande prestazione che purtroppo, a causa di una disatt… - Rahulvn5 : RT @LeonettiFrank: Mister Allegri scatenato e carico in allenamento. Durante le esercitazioni urla, si fa sentire, li tiene tutti sulla cor… - djegerdf : RT @LeonettiFrank: Mister Allegri scatenato e carico in allenamento. Durante le esercitazioni urla, si fa sentire, li tiene tutti sulla cor… - infoitsport : Juve-Milan, Allegri scatenato in allenamento: “Non vi chiedo questo…” - emamarro : RT @LeonettiFrank: Mister Allegri scatenato e carico in allenamento. Durante le esercitazioni urla, si fa sentire, li tiene tutti sulla cor… -