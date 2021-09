Tubi dell’acqua piovana rubati, musica alta e degrado: la nota del Comitato Centro Storico (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Comitato di Quartiere Centro Storico di Benevento. “Ieri sera, ancora una volta, il Centro Storico è stato teatro di inciviltà e condotte illecite. Le strade diventano latrine, la mattina si raccolgono (a cura dei cittadini) bottiglie, bicchieri e si disinfetta il basolato impregnato di urina. Si lascia che, per tutta la notte, la musica venga “sparata” ad alto volume.A Vico III Settembre, ancora, ignoti hanno trafugato i Tubi dell’acqua ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo lastampa deldi Quartieredi Benevento. “Ieri sera, ancora una volta, ilè stato teatro di inciviltà e condotte illecite. Le strade diventano latrine, la mattina si raccolgono (a cura dei cittadini) bottiglie, bicchieri e si disinfetta il basolato impregnato di urina. Si lascia che, per tutta la notte, lavenga “sparata” ad alto volume.A Vico III Settembre, ancora, ignoti hanno trafugato i...

