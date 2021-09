Serie B, Buffon non basta al Parma: Cremonese ok 2 - 1 (Di domenica 19 settembre 2021) Parma - Sconfitta bruciante per il Parma , superato 2 - 1 al Tardini da una Cremonese che ha dominato la gara per larghi tratti. Buffon para un rigore a Di Carmine , che poi lo calcia di nuovo ma a ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 settembre 2021)- Sconfitta bruciante per il, superato 2 - 1 al Tardini da unache ha dominato la gara per larghi tratti.para un rigore a Di Carmine , che poi lo calcia di nuovo ma a ...

Advertising

sportli26181512 : Serie B, Buffon non basta al Parma: Cremonese ok 2-1: Para un rigore a Di Carmine, che poi lo ripete e calcia fuori… - junews24com : Fagioli batte Buffon: il suo gol è già nella storia. Ecco perchè - - killbix : Durante l'intervallo stavo vedendo qualcosa di #ParmaCremonese e devo dire che Fagioli non c'entra assolutamente nu… - bennygiardina : Parma-Cremonese è la sfida tra il miglior portiere della Serie B e Gigi Buffon - 63Miluna : RT @junews24com: Fagioli batte Buffon: primo gol in Serie B all'ex compagno alla Juve - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Buffon Serie B, Buffon non basta al Parma: Cremonese ok 2 - 1 PARMA - Sconfitta bruciante per il Parma , superato 2 - 1 al Tardini da una Cremonese che ha dominato la gara per larghi tratti. Buffon para un rigore a Di Carmine , che poi lo calcia di nuovo ma a lato. Inutile il gol di Mihaila , con i gialloblù che restano in dieci per il rosso a Vazquez protagonista di una mezza rissa con ...

Diretta/ Parma Cremonese (risultato 0 - 2) streaming tv: Di Carmine grazia i ducali Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti cercano pure il tris con Buffon che al 36 dice di no a Gaetano ... FAGIOLI PUNISCE I DUCALI Parma e Cremonese chiudono il programma della quarta giornata di Serie B ...

Fagioli batte Buffon: primo gol in Serie B all'ex compagno alla Juve Juventus News 24 Colpo grosso della Cremonese al Tardini, espugnata Parma (2-1) Avanti dopo 3' con Fagioli, raddoppio di Vido al 34'. Accorcia Mihaila al 69', Buffon para il rigore a Di Carmine ...

Fagioli affonda Buffon, la Cremonese sbanca Parma 2-1 Il centrocampista scuola Juve sblocca la gara, poi Vido raddoppia: inutile il gol di Mihaila, espulso anche Vazquez ...

PARMA - Sconfitta bruciante per il Parma , superato 2 - 1 al Tardini da una Cremonese che ha dominato la gara per larghi tratti.para un rigore a Di Carmine , che poi lo calcia di nuovo ma a lato. Inutile il gol di Mihaila , con i gialloblù che restano in dieci per il rosso a Vazquez protagonista di una mezza rissa con ...Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti cercano pure il tris conche al 36 dice di no a Gaetano ... FAGIOLI PUNISCE I DUCALI Parma e Cremonese chiudono il programma della quarta giornata diB ...Avanti dopo 3' con Fagioli, raddoppio di Vido al 34'. Accorcia Mihaila al 69', Buffon para il rigore a Di Carmine ...Il centrocampista scuola Juve sblocca la gara, poi Vido raddoppia: inutile il gol di Mihaila, espulso anche Vazquez ...