PSG-Lione, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici di PSG-Olympique Lione, match valido per la sesta giornata di Ligue 1.

PSG (4-2-3-1): Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Ander Herrera, Gueye; Di María, Neymar, Mbappé, Messi.

Lione (4-2-3-1): Lopes; Gusto, Boateng, Denayer, Emerson; Caqueret, Bruno Guimarães; Shaqiri, Paquetá, Toko Ekambi, Slimani.

