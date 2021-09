PS5: Sony e Nextorage portano sul mercato nuovi SSD ma ad un prezzo alto (Di domenica 19 settembre 2021) Nextorage ha annunciato il nuovo "NEM-PA Series M.2 2280 Gaming SSD". La descrizione suggerisce che l'espansione di memoria è stata ottimizzata per PlayStation 5. L'SSD viene fornito con uno o due terabyte di spazio di archiviazione e ha un dissipatore di calore in alluminio. La versione da 2 TB dovrebbe raggiungere una velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 7300 o 6900 megabyte al secondo. Si dice che le prestazioni di lettura e scrittura casuali siano un milione di operazioni al secondo. Inoltre, l'SSD PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe ha due gigabyte di RAM DDR4 per un accesso più rapido ai dati utilizzati di frequente. Nextorage tuttavia sottolinea che ... Leggi su eurogamer (Di domenica 19 settembre 2021)ha annunciato il nuovo "NEM-PA Series M.2 2280 Gaming SSD". La descrizione suggerisce che l'espansione di memoria è stata ottimizzata per PlayStation 5. L'SSD viene fornito con uno o due terabyte di spazio di archiviazione e ha un dissipatore di calore in alluminio. La versione da 2 TB dovrebbe raggiungere una velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 7300 o 6900 megabyte al secondo. Si dice che le prestazioni di lettura e scrittura casuali siano un milione di operazioni al secondo. Inoltre, l'SSD PCIe 4.0 x4 M.2 NVMe ha due gigabyte di RAM DDR4 per un accesso più rapido ai dati utilizzati di frequente.tuttavia sottolinea che ...

