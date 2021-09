**M5S: Conte, 'iscrizioni aperte, è Movimento diverso rispetto a passato'** (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Nel nuovo corso del M5S c'è tanto spazio per la partecipazione. Voglio dare una notizia e lanciare un appello: apriamo le nuove iscrizioni, potete partecipare tutti e contribuire al nuovo corso. Troverete un M5S diverso rispetto al passato: l'iscrizione rimane sempre gratuita ma sul sito del Movimento potrete vedere che per iscrivervi dovete accettare di condividere la carta dei principi e dei valori". Lo ha annunciato il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di un comizio a Grottaglie. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Nel nuovo corso del M5S c'è tanto spazio per la partecipazione. Voglio dare una notizia e lanciare un appello: apriamo le nuove, potete partecipare tutti e contribuire al nuovo corso. Troverete un M5Sal: l'iscrizione rimane sempre gratuita ma sul sito delpotrete vedere che per iscrivervi dovete accettare di condividere la carta dei principi e dei valori". Lo ha annunciato il leader del M5S, Giuseppe, nel corso di un comizio a Grottaglie.

